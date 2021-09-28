افشال هجمات لمليشيا الحوثي في جبهتين بمحافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ تعز

أفشلت القوات الحكومية، عدة هجمات شنتها مجاميع لمليشيا الحوثي الإرهابية، في عدد من جبهات غرب وجنوبي محافظة تعز، (جنوب غربي اليمن).



ووفق مصدر عسكري، تمكنت القوات الحكومية من صد هجوم شنته مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، على مواقع في جبل الزنابيل والممطار بجبهة مقبنة، غربي المحافظة.

بالتزامن، دارت مواجهات عنيفة بين الطرفين في جبهة الأقروض، جنوب المحافظة نفسها، اثناء مهاجمة المليشيا الحوثية مواقع تمركز القوات الحكومية ومحاولتها احداث اختراق بين اوساط صفوفها.

واستخدم الطرفان مختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة خلال المواجهات التي انتهت بصد العناصر الحوثية.

وذكر المصدر ان المليشيا تكبدت خسائر بشرية فادحة في معارك الجبهتين.

وصعدت المليشيا الحوثية من هجماتها عقب تكبدها خسائر بشرية فادحة في مختلف جبهات البلاد، لمحاولة استعادة معنويات عناصرها.