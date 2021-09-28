شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وأسرى من المليشيا خلال تصدي القوات المشتركة لمحاولة تسلل جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

تصدت القوات المشتركة اليوم لمحاولة تسلل نفذتها عناصر من مليشيات الحوثي على مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.



وخلال عملية التصدي، تمكنت القوات المشتركة من قتل اثنين من المتسللين الحوثيين وأسرت ثالث، وسقط عددا من الجرحى الحوثيين. بحسب الموقع الرسمي لالوية العمالقة المنضوية ضمن القوات المشتركة بالساحل الغربي.

هذا وتواصل القوات المشتركة تكبيد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال تصديها لهجمات المليشيات وخروقاتها للهدنة الانسانية في محافظة الحديدة