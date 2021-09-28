وفاة ممثل يمني بارز في مدينة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ عدن

توفي، في ساعة مبكرة، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر/ ايلول 2021م، احد أبرز الفنانين اليمنيين، في مدينة عدن، (جنوبي البلاد).



واكدت مصادر مقربة، أن الفنان اليمني عقلان مرشد عقلان توفي في منزله فجر اليوم الثلاثاء، بعد معاناة مع المرض.

ومؤخرا، قامت اسرة عقلان بنقله إلى المحجر الصحي بعدن، إثر تدهور حالته الصحية، إلا ان اطباء المحجر رفضوا بقاءه ووجهوا باخراجه نافيين إصابته بفيروس كورونا المستجد، في حين اكدت اسرة الفنان أن أطباء آخرين كانوا قد افادوا إصابته بالفيروس (كوفيد-19).

وبينت أن عددا آخر من المشافي رفضت حالته، مما اجبرها على إعادته إلى منزله الذي بقي فيه وحيدا يصارع المرض حتى توفي.

وعقلان مرشد عقلان، من مواليد 15 يناير 1975م، بمديرية خور مكسر، عدن