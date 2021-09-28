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إغلاق شركات ومحلات الصرافة في مدينة مأرب بعد تدهور الريال

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اليمن العربي ـ مأرب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أغلقت السلطات المحلية في محافظة مارب الثلاثاء، 28 سبتمبر / أيلول 2021م، محلات وشركات الصرافة وتحويل الأموال في المدينة في ظل إنهيار العملة المحلية.

 

وذكرت مصادر محلية، إن محلات وشركات الصرافة في مدينة مارب، مازالت مغلقة، لليوم الثاني على التوالي، في ظل عدم استقرار سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة.

 

يأتي ذلك، في ظل انهيار مستمر للعملة المحلية حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء 1180 ريالًا، كما تجاوز الريال السعودي 312 ريالً

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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