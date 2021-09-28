شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الحكومة الشرعية يعود إلى العاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، قبل قليل إلى العاصمة عدن .
وأفاد مصدر إن عبدالملك عاد إلى عدن بعد ساعات من وصوله إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة قادما من السعودية.
وأضاف أنه "من المتوقع أيضا أن يعود وزراء الحكومة إلى العاصمة عدن" قادمين من السعودية لممارسة اعمالهم.
وكان معين قد غادر قبل 6 اشهر العاصمة عدن, ومارس اعماله من العاصمة السعودية الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة الشرعية يعود إلى العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.