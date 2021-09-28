شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الحكومة الشرعية يعود إلى العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصل رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، قبل قليل إلى العاصمة عدن .

وأفاد مصدر إن عبدالملك عاد إلى عدن بعد ساعات من وصوله إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة قادما من السعودية.

وأضاف أنه "من المتوقع أيضا أن يعود وزراء الحكومة إلى العاصمة عدن" قادمين من السعودية لممارسة اعمالهم.

وكان معين قد غادر قبل 6 اشهر العاصمة عدن, ومارس اعماله من العاصمة السعودية الرياض.