استمرار التظاهرات في تعز احتجاجا على انهيار العملة الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ تعز

واصل آلاف المواطنين تظاهراتهم لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإقالة المسؤولين الفاسدين، واحتجاجا على انهيار قيمة العملة الوطنية، في مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.



وذكرت مصادر محلية أن آلاف المواطنين شاركوا في تظاهرة سلمية حاشدة، صباح اليوم الثلاثاء، جابت شوراع مدينة تعز.

وطبقا للمصادر، طالب المشاركون في التظاهرة باقالة ومحاسبة جميع المسؤولين المحليين المتورطين بقضايا الفساد، وجددوا مطالباتهم بإقالة رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك سعيد.

وعبر المتظاهرون عن تنديدهم بتردي الوضع الاقتصادي، وانهيار قيمة العملة الوطنية (الريال) أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وتردي الأوضاع المعيشية في المحافظة.

وأكد المحتجون استمرار تظاهراتهم السلمية في مدينة تعز حتى تنفيذ الجهات المختصة مطالبهم ذات الأبعاد المحلية والوطنية