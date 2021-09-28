بنك عدن المركزي يقر سداد مستحقات التجار المستوردين والمزودين لشركة النفط بالمشتقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ عدن

أقر البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، سداد مستحقات التجار المستوردين للمشتقات النفطية الذين تم إجراء المصارفة لهم بالعملة الأجنبية في وقت سابق.



جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد في مقر البنك المركزي اليمني العاصمة المؤقتة عدن بهذا الشأن، وفقاً لبلاغ صحفي.

وقال البنك في البلاغ، إنه أقر في الاجتماع "سداد مستحقات التجار المستوردين والمزودين لشركة النفط بالمشتقات النفطية، والذين تم إجراء المصارفات لهم مؤخراً لدى البنك المركزي".

وتابع أن على "التجار تقديم الوثائق اللازمة لاستكمال اجراءات سداد مستحقاتهم وتحويلها الى حساباتهم في الخارج".

وبين أن ذلك يأتي في إطار "مواجهة الضغوط التي يواجها اليوم سوق صرف النقد وتخفيف الطلب على النقد الاجنبي، الذي أثر سلباً على استقرار الاسعار وتداعياتها على مستوى حياة المواطن المعيشية".

وأكد أنه يسعى "إلى تلبية طلبات استيراد المشتقات النفطية من النقد الاجنبي وفقاً للخطط المقرة من مجلس إدارة البنك المركزي".

وتشهد العملة الوطنية انهياراً غير مسبوق أمام العملات الاجنبية، حيث وصل سعر الدولار الواحد اليوم الثلاثاء، نحو 1175 ريالاً يمنياً