مصادر: البنك المركزي سيعلن عن شبكة موحدة للأموال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ عدن

قال مصدر في البنك المركزي اليمني انه من المقرر أن يعلن البنك اليوم الثلاثاء، عن تأسيس الشبكة الموحدة للأموال(ش.م.ي) في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية التحويلات المالية عبر شبكة واحدة تحت إشراف مباشر من المقر الرئيس للبنك المركزي في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.



وأكد المصدر أن البنك يسعى من وراء هذه الخطوة إلى وقف التراجع المستمر لسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والعمل على استقرارها من جهة، ومن جهة ثانية يسعى البنك إلى نقل عمليات التحويلات المالية وتنظيمها من خلال شبكة واحدة تخضع لرقابة وإشراف البنك في خطوة لمنع التحويلات المالية غير المنتظمة.

ولفت المصدر الى إن البنك من المرجح إن يعلن إلغاء تراخيص كافة شبكات التحويلات المالية بعد بدء العمل في شركة (ش.م.ي) لمعالجة الاختلالات في أسواق الصرف، وتنظيم أعمال الصرافة، ووقف العبث والمضاربة بالعملة المحلية.

وشركة الشبكة الموحدة للأموال تضم أكثر من 45 من مُلاك شركات الصرافة المرخصة العاملة ضمن النشاط المصرفي في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد وباقي المحافظات