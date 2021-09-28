خارجية عمان: نعمل مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن بلاده تواصل العمل من أجل إنهاء الحرب في اليمن



جاء ذلك خلال كلمة السلطنة التي ألقاها "البوسعيدي" عبر الفيديو، مساء أمس الاثنين، أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في نيويورك الثلاثاء الماضي.

وخلال الكلمة قال البوسعيدي إن السلطنة تواصل العمل مع السعودية، والمبعوثين الأممي هانس غروندبرغ، والأمريكي تيموثي ليندركينغ الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية، لإنهاء الحرب.

وتهدف السلطنة، بحسب وزير خارجيتها، لإنهاء الحرب عبر وقف شامل ودائم لإطلاق النار من الأطراف كافة، واستئناف الجهود الإنسانية بشكل كامل