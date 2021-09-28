تأسيس شبكة تحويل اموال جديدة برعاية البنك المركزي اليمني

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يزيد بن سلمان - شبوة - برعاية البنك المركزي اليمني :

اشهار الاجتماع التأسيسي لشركة الشبكةالموحدة للاموال كشركةمساهمة يمنية (مقفلة )

كتب / عبدالسلام هائل

تصوير/ زكي اليوسفي

برعاية واشراف البنك المركزي اليمني..وبحضور ممثل عن.وزارة.الصناعة والتجارة ،تم اليوم اشهار الاجتماع التاسيسي لمؤسسي (شركة الشبكة الموحدة للاموال ) شركة مساهمة يمنية (ش.م.ي) مقفلة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول للشركة .بمشاركة "47"شركة صرافة مرخصة للعمل في اليمن.

واستهل الاجتماع بكلمة لنائب محافظ البنك./شكيب الحبيشي. هنأ فيها.المشاركين في اجتماع التأسيس للشبكة الموحدة للاموال.كشركة.مساهمة يمنية ،مؤكدا حرص البنك على انجاح الشبكة والذي ياتي اعلان الاشهار اليوم.في اطار.جهود البنك.المركزي اليمني وإجراءاته الرامية.إلى تصحيح نشاط التحويلات.المالية،للحدمن المضاربة غير المشروعة في سوق صرف النقد،ومعالجة.التشوهات السعرية للعملة الوطنية والفوارق الكبيرة في قيمة.التحويلات النقدية في المحافظات المحررة ،ويعقب تاسيس الشركة الموحدة،قراربإلغاءجميع شبكات التحويلات المالية المحلية الحالية .

واضاف بان انشاء الشبكة.يهدف.الى:

-الحدمن عملية التحويل غير القانونية التي تتم عبرالشبكات.

-الحدمن المضاربة غبرالمشروعة التي تنفذ من خلال الشبكات،المتعددة والتي اسهمت في انهيارقيمة.العملة الوطنية .

-ضمان رقابة البنك المركزي على التحويلات.المالية المحلية وأخضاعها لمعايير الامتثال الدولية .

هذا وقد تم انتخاب رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة الشبكة.وامين سرومدققا فانونيا لحسابات الشركة .ويتكون مجلس الادارة من "11"،عضوا بمافيهم رئيس مجلس الادارة .

حيث فاز كل من :

1-عبدالله محمدعوض البسيري رئيسا لمجلس الادارة.

2-صالح سالم الشبوحي نائبا للرئيس

3-سمير احمدالقطيبي عضوا

4-عبدربه سعيد العمقي عضوا

5-عبدالرحمن صالح سعيد القطيبي عضوا

6- محسن عبدالقادر الخضر عضوا .

بالاضافة الى خمسة اعضاء آخرين .

وقد عبر.رئيس مجلس ادارة.شركة الشبكة/عبدالله البسيري عن سعادته بنيل ثقة زملائه ،مؤكدا ان اعلان اشهار الشركة.خطوة.في الطريق الصحيح للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتفعيل اجراءات الرقابة البنكية ،مبديا شكره للبنك المركزي على دعم جهود اعلان اشهار.الشركة وكذا ممثلي وزارة الصناعة وكل المتجاوبين والمشاركين.في الاجتماع التأسيسي .