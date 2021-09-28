شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يصل الى محافظة شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين، إلى محافظة شبوة، للإطلاع ميدانيا على الاوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والخدمية والتنموية، في شبوة والمحافظات المحررة.



وكان في استقبال الدكتور معين عبدالملك، لدى وصوله الى العاصمة عتق، محافظ شبوه محمد بن عديو وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية وعدد من المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية.

وسيرأس رئيس الوزراء اجتماعات لقيادات السلطة المحلية والتنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية، لمناقشة الاحتياجات والمتطلبات العاجلة لدعم معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وكذا التدابير اللازمة لوقف التدهور الاقتصادي، واتخاذ الإجراءات الهادفة الى دعم العملة الوطنية، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.