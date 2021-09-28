إب..مليشيا الحوثي تُجبر المدارس الخاصة على تخصص مقاعد مجانية لأبناء قياداتها ومقاتليها

أجبرت مليشيا الحوثي الانقلابية، المدارس الخاصة في مدينة إب، على تخصيص مقاعد مجانية لأبناء قياداتها ومقاتليها، مهددة من يرفض بسحب التراخيص والإغلاق.



وقالت مصادر تربوية لـ "يمن شباب نت"، إن المليشيا الحوثية ألزمت المدارس الخاصة في مدينة إب والمدن الثانوية بالمحافظة، بتخصيص مقاعد مجانية لأبناء قياداتها ومسؤوليها المحليين.



وأضافت أن المليشيا وعبر مكتب التربية، أجبرت المدارس على قبول أبناء قتلى المليشيا وتسجيلهم بشكل مجاني، مع تخصيص مقاعد أخرى فارغة لأبناء من سيلتحق بركب القتلى في قادم الأيام.



وأوضحت المصادر أن التوجيهات قضت بسحب التصريح عن أي مدرسة ترفض هذه الإجراءات وإغلاقها بشكل مباشر.



تزامن ذلك مع اتاوات مالية كبيرة يجرى فرضها تحت مسميات مختلفة على تلك المدارس منذ بداية العام الدراسي الجديد.

