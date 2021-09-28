البنك المركزي اليمني يتدخل لحل ازمة الوقود الخانقة بالعاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - وفقاً للخطة المقرة.. البنك المركزي اليمني يسعى الى تلبية طلبات استيراد المشتقات النفطية من النقد الاجنبي

في سبيل مواجهة الضغوط التي يواجهها اليوم سوق صرف النقد وتخفيف الطلب على النقد الاجنبي، الذي أثر سلباً على استقرار الاسعار وتداعياتها على مستوى حياة المواطن المعيشية، يسعى البنك المركزي اليمني الى تلبية طلبات استيراد المشتقات النفطية من النقد الاجنبي وفقاً للخطة المقرة من مجلس إدارة البنك بهذا الشأن.

وعليه فان البنك المركزي اليمني أقر اليوم في اجتماعه بهذا الجانب، سداد مستحقات التجار المستوردين والمزودين لشركة النفط بالمشتقات النفطية، والذين تم إجراء المصارفات لهم مؤخراً لدى البنك المركزي، ويلزم التجار بتقديم الوثائق اللازمة لاستكمال اجراءات سداد مستحقاتهم وتحويلها الى حساباتهم في الخارج.