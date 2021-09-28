الإدارة العامة للإعلام بالمهرة تصدر تعميماً للمكاتب التنفيذية ومنظمات المجتمع بشأن تغطية أنشطتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

أصدرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بمحافظة المهرة ومركز المهرة الإعلامي ،اليوم، تعميماً موجها للمكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في المحافطة بشأن ضرورة التنسيق مع السكرتارية وتقديم إشعار مسبق لمجمل الأنشطة والفعاليات اليومية لديهم بما يضمن تغطيتها إعلامياً.



ويأتي التعميم انطلاقا من الحرص على تغطية كافة الفعاليات التي تقام في المحافطة أولاً بأول وفي حينها، في ظل إشكالية عدم الإبلاغ من قبل بعض الجهات والعمل على تجاوزها بما يتيح للطاقم الإعلامي "مصورين ومحررين" من القيام بمهامهم في التغطية .

وحمل التعميم الجهات التي لم تقم بالإبلاغ عن نشاطها قبل 24 ساعة، المسؤولية الكاملة في حال غياب التغطية الإعلامية وعدم نشر الخبر في صفحة المركز الإعلامي وبقية وسائل الإعلام الرسمية ، داعيا إلى التواصل على الرقم التالي "774224091" في حال وجود فعالية أو نشاط.