السلطة المحلية بمديرية ساه تنفي هذه الشائعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

أصدرت قيادة السلطة المحلية بمديرية ساه، الإثنين، بيان نفي بخصوص الأمر الإداري المسرب بشأن تحصيل موارد النظافة والتحسين على المركبات المارة بنقطة ساه.



وأوضح البيان أن الأمر الإداري المسرب لاصلة له بالواقع وأنه عمل جبان قام به بعض الأشخاص من أجل الكيد بمدير عام المديرية، مؤكدا أنه سيتم محاسبة الأشخاص وملاحقتهم من قبل الجهات المعنية.

وأشار البيان أن التحصيل في النقطة يتم بناء على برقية اللجنة الأمنية المشتركة بالوادي والصحراء ووفق اللوائح المعدة من قبل مكتب صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت وبسندات رسمية صادرة من قبل المكتب.

وفيما يلي نص البيان:

بخصوص الأمر الإداري بشأن موارد تحصيل النظافة والتحسين على المركبات المارة بنقطة ساه

عطفا على الموضوع أعلاه وبناء على ماتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي حول تسريب أمر إداري ( بدون رقم) وبدون تواريخ صادرة من قبل مدير عام ساه الشيخ مبارك عبدالله بن عبودان الجابري بشأن تحصيل رسوم النظافة والتحسين على المركبات الأمر الذي ننفيه وأنه لاصلة بالواقع وأنه عمل جبان قام به بعض الأشخاص من أجل الكيد بمدير عام المديرية ونؤكد أن الأمر لا يحمل رقم وكذلك لايحمل تاريخ الإصدار وأن الأشخاص الذين قاموا به قد أضافوا بعض التسعيرة بخط اليد ونؤكد انه سوف يتم محاسبة الأشخاص وملاحقتهم من قبل الجهات المعنية.

كما نؤكد أنه وبناء على برقية اللجنة الأمنية المشتركة بالوادي والصحراء رقم (2- ب) الصادر بتاريخ 11/7/2021م بتحصيل رسوم النظافة والتحسين على المركبات المارة بنقطة ساه وفق قرار مجلس الوزراء رقم ( 283) لسنة 2021م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية المنصوص عليها في المادة (123) من قانون السلطة المحلية رقم (1) لسنة 2000م وأن التحصيل يتم في النقطة وفقا باللوائح المعدة من قبل مكتب صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء وبسندات رسمية صادرة من المكتب ومختومة بختم المكتب وان الأشخاص الذين يقومون بعملية التحصيل هم أشخاص مكلفين من قبل مكتب صندوق النظافة وفق عقود موقعة معهم ومعمدة من قبل مدير عام ساه.

هذا مانود به من هذا النفي الإيضاح وتحري الدقة عند تداول مثل هذه الإشاعات

مبارك عبدالله بن عبودان الجابري

مدير عام مديرية ساه