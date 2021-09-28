ضبط سيارة مسروقة في سيئون بعد اقل من 24 ساعة من سرقتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

ضبطت دورية أمنية تابعة لشرطة الدوريات وأمن الطرق صباح اليوم سيارة نوع كرولا طويل ( عنز ) خلف محطة السلطان في احد اماكن سكن المهمشين بعد اقل من 24 ساعة من سرقتها من ساحة المستشفى بسيئون.



وكثفت دوريات الاجهزة الامنية والشرطوية عملها ومهامها فور تلقي تعميم بسرقة السيارة وسرعة التفاعل مع التعميم تكللت بضبط السيارة المسروقة التي سرقت يوم اول امس الاحد عند الساعه 11 ليلا من ساحة المستشفى وتسليمها الى إدارة البحث الجنائي لإستكمال الاجراءات القانونية.

وأشاد مدير عام الامن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني باليقظة العالية والحس الأمني لشرطة الدوريات والاجهزة الامنية بسرعة تفاعلها مع التعاميم والبلاغلات التي تكللت في ضبط السيارة المسروقة وإرجاعها الى مالكها.