إقرار إعتماد شارع الهايبر نموذجاً لتحسين مدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

رأس المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بطاقم الإدارة الفنية التابعة للصندوق لمناقشة رفع مقترح ودراسه متكاملة بالكميات للشارع المحادي للهايبر حتى جولة شبام .



وخلال الإجتماع وجه المدير بن شبراق بإعتماد شارع الهايبر كنموذجاً لتحسين مدينة المكلا بإعتبارة نواة الحركة التجارية حيثُ يستهدف الأماكن التجارية بالمدينة والذي يعتبر قبلة للزائرين من الداخل والخارج .

وأضاف بن شبراق أن قرار إعتماد الشارع يأتي بتوجيهات السلطة المحلية وفق خطة ممنهجة ومزمنة تبنتها الإدارة العامة للصندوق تستهدف لتحسين الشوارع الرئيسية والأماكن العامة بمدينة المكلا وعموم مديريات ساحل حضرموت