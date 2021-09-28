القائم بأعمال مدير عام سيحوت يلتقي فريق مشروع المساعدات الغذائية مقابل الأصول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، اليوم، في مكتبه، فريق مشروع المساعدات الغذائية مقابل الأصول، الممول من برنامج التغذية العالمي عبر مؤسسة ائتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية، برئاسة منسق المشروع الأستاذ ماهر عوض ربيع.



ويهدف المشروع إلى تنفيذ تأهيل مشاريع تابعة لقطاعات التربية والتعليم، والمياه، والبيئة، والثروة السمكية، بالإضافة إلى تنمية قدرات دارسي محو الأمية للمشاريع الصغيرة، ويعتمد التنفيذ على القدرات والموارد البشرية من ذوي الدخل البسيط والمحدود وذلك من خلال الأحياء السكنية، ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى مدينة سيحوت.

ورحب الشيخ الزويدي بفريق مشروع المساعدات الغذائية مقابل الأصول، مثمناً الجهود التي يبذلها الفريق في سبيل تنفيذ المشروع، مقدماً جزيل شكره لبرنامج التغذية العالمي لما يقدمه من دعم، وللقائمين على مؤسسة ائتلاف الخير للإغاثة لجهودهم الكبيرة الهادفة لتنفيذ المشروع بكفاءة ونجاح.

كما أكد الشيخ الزويدي، على أن السلطة المحلية بمديرية سيحوت، ستعمل جاهدة على تذليل كافة الصعاب التي قد تواجه فريق المشروع، وستقوم بتسهيل أعماله أثناء التنفيذ، ليتمكن من إنجاز برنامجه بالوقت المحدد وعلى الوجه الأمثل.

حضر اللقاء كلاً من، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده، ورئيس لجنة التخطيط والتنمية بمحلي المديرية الأستاذ طاهر بن عويض، ومدير مركز الإنزال السمكي بسيحوت الشيخ سالم أحمد علوش الزويدي، ومدير إدارة محو الأمية بالمديرية الأستاذ محمد أحمد ربيع، وعضو محلي المديرية الشيخ حماد سالم مقدم، كما حضر اللقاء من طرف فريق المشروع كلاً من، المهندس عبدالغني الغرابي مهندس المشروع، والمهندس حسين بن سلم مساعد منسق المشروع، وعلي دومان جعرة أخصائي متابعة وتقييم المشروع.