عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

دُشن يوم أمس، افتتاح قسم الرنين المغناطيسي في مستشفى باصهيب بعدن .



ويأتي هذا التدشين بدعم مباشر من القائد علي الكود بهدف تخفيف معاناة الناس .

وخلال التدشين أقرت هيئة المستشفى أن قيمة أشعة الرنين المغناطيسي ستكون بسعر خاص بحيث تساعد المواطن على دفعها دون أي معاناة وهي من عشرين الف لمواطنين بينما العسكري عشرة الف .

كما أوضح القائمين على التدشين أن الدوام سيكون من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشر ظهراً في أيام الدوام الحكومي.

ولقي هذه الإنجاز ارتياح بين المواطنين الحاضرين ساعة الافتتاح الذين أكدوا أن قيمة الأشعة في الوقت الحالي بستين الف وهذا يعد سبباً كافياً لمنعهم من استخدامها في ظل الأوضاع السيئة التي تمر بها البلد