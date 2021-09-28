حيتر يلتقي بعقّال الأحياء بالمديرية لمناقشة عدد من القضايا الهامة بغيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

التقى رئيس تنفيذية إنتقالي غيل باوزير الأستاذ محسن أحمد حيتر في مقر المجلس عدد من عقّال الأحياء بالمديرية.



وفي اللقاء أكد حيتر على الدور البارز والفاعل لعقّال الأحياء في متابعة قضايا وهموم مواطني المديرية وكذا التركيز على المهام المنوطة بهم بشكل أدق في هذا الظرف الإستثنائي ومايحملونه من صفة مأمورية الضبط القضائي ، مشددا على التقرّب أكثر من المواطنيين بغية الإضطلاع عن كثب إلى المشكلات التي يعاني منها المواطن وفي مقدمتها مشكلات الغاز المنزلي والكهرباء والمياه وغيرها وايجاد الحلول المناسبة لها.

ونوّه حيتر إلى ضرورة اليقظة والحس الأمني في جميع قرى ومناطق المديرية حفاظا على السكينة العامة نظرا لما تمر به البلاد من متغيرات متسارعة في المشهدين والعسكري والأمني وماتتطلبها المرحلة من تلاحم واصطفاف وطني لمجابهة التحديات الراهنة.

وتخلل اللقاء مداخلات ومناقشات مستفيضة من قبل الحاضرين من خلال وضع التصورات والآليات المناسبة وتنسيق الجهود وتكاملها بهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطن

هذا وخرج اللقاء بجملة من القرارات والتوصيات وفي مقدمتها التواصل مع الجهات ذات العلاقة المعنية لتوفير احتياجات الوطن والمواطن