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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار العملات في حضرموت اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
الخليج 365 - خاص
ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الثلاثاء وقد جاءت كالتالي:
أسعار البيع
السعودي : 303
الدولار : 1153
الدرهم الإماراتي: 305
أسعار الشراء
السعودي : 305
الدولار : 1158
الدرهم الإماراتي: 307
• تنويه: الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى