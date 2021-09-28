شكرا لبحثكم عن خبر وفاة الفنان والتربوي القدير عقلان مرشد عقلان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي الفنان اليمني الشهير عقلان مرشد أحد ابرز نجوم الفن في اليمن جراء إصابتة بجلطة دماغية . وبحسب مصدر محلي فان الفنان عقلان توفي مساء الاثنين بعد معاناة طويلة جراء اصابته بجلطة دماغية . ويعد عقلان مرشد من ابرز نجوم المسرح والفن في اليمن قدم خلال مسيرته الفنية الطويلة، الكثير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والاذاعية. وسطع النجم عقلان وهو في العقد الثاني من عمره بكثير من المسرحيات التي حققت نجاحا على المستوى المحلي والعربي. ومن أهم أعماله مسرحيات الملك هو الملك والفيل ياملك الزمان وعبيد الصراط وغيرها.

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