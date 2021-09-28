شكرا لبحثكم عن خبر انسحاب قوات طارق صالح من مدينة الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحفي التهامي عبدالله دوبلة أن قوات طارق صالح انسحبت من مدينة الحديدة.

وتساءل من خلال منشور في صفحته في ’’فيس بوك‘‘؛ لماذا انسحبت قوات طارق من جبهات مدينة الحديدة، وعادت ادراجها الى الخوخة، والمخا؟

وأوضح: ’’يبدو أن هذا تأكيد للرأي القائل بأن طبيعة هذه القوات هو حماية النفوذ الاماراتي في ميون بالتواجد في المخا، وما الوجود في الخوخة، وحيس الا تبع ذلك كخط دفاعي عن المخا‘‘.

واستطرد قائلًا: ’’أظن ان الامارات لم تعد تجد جدوى في البقاء في جبهات مدينة الحديدة، بعد اتفاق استكهولم، وما انسحاب قوات طارق من هناك الا البداية‘‘.

وسبق للقوات العمالقة والقوات المشتركة السيطرة على الساحل الغربي لمحافظة تعز وجنوب وشرق مدينة الحديدة وسيطرت هذه القوات خلال السنوات القليلة الماضية على مساحات واسعة على حساب سيطرة الحوثيين التي استمرت ثلاث سنوات.