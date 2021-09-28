شكرا لبحثكم عن خبر انخفاض طفيف باسعار الاسماك في اسواق عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت اسعار الاسماك في اسواق العاصمة عدن تراجع طفيف في اسعارها عما كانت عليه خلال الاسابيع الماضية.

وقال مواطنون ان اسعار الاسماك شهدت انخفاض طفيف جراء تراجع عملية تصدير الاسماك الى الخارج نتيجة أحداث الحرب الاخيرة في محافظة شبوة، التي تسببت في امتناع سائقي الشاحنات عن المرور في الطريق الدولي بالمحافظة بحسب افادة عدد من الصيادين.

وكانت اسعار الاسماك قد سجلت مؤخرا ارتفاع قياسي، اذ وصل سعر الكيلو الواحد من الثمد الى ثمانية الف ريال، وهو ما شكل حالة من السخط في أوساط المواطنين الذين بدورهم تراجعوا في الاقبال عليه جراء عجزهم عن القدرة الشرائية.