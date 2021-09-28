شكرا لبحثكم عن خبر جماعة الحوثي تصدر قرارا ملزما يستهدف سائقي الباصات في العاصمة صنعاء بهذا الاجراء..(صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت جماعة الحوثي الانقلابية قرارا ملزما يستهدف سائقي باصات وحافلات الاجرة في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرتها، بدءا من مديريتي السبعين والصافية، بإجراء تغيير “طوابع” خط سير الباصات والحافلات

وذكرت صحيفة “26سبتمبر” الخاضعة للحوثيين في صنعاء أن “مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بأمانة العاصمة محمد الشهاري، على سير حملة تركيب الطابع الجديد لباصات الأجرة في فرز مديريتي السبعين والصافية”.

الصحيفة، بنسختها في صنعاء الناطقة باسم الحوثيين، نقلت عن الشهاري، قوله: إن “اللجنة الفنية للنقل والمرور باشرت إجراءات تركيب الطابع للباصات في 9 خطوط سير بمجمع فرز شميلة، و3 خطوط بفرز ميدان الشهداء في باب اليمن”.

مضيفا: أن تركيب الطابع الجديد للباصات “بحسب الطاقة الاستيعابيه المحددة”. وأن “الحملة التي ينفذها مكتب الهيئة وإدارة المرور تستهدف تركيب الطابع للباصات في 13 فرزة بمديرية السبعين و11 في الصافية، لتنظيم عمل الفرز وخطوط السير”.

يشار إلى أن الجولات (الدوارات) على امتداد الطريق من باب اليمن مرورا بالصافية إلى ميدان السبعين تشكو اختناقا في حركة السير، رغم تشييد جسور وانفاق عدة، بسبب تزايد اعداد باصات الاجرة العاملة على الخط، في الاونة الاخيرة، على نحو لافت.