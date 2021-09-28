شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن إقالة قناة “الجزيرة” القطرية للمذيعة “علا الفارس”..لهذا السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول مغردون على موقع “تويتر” معلومات تفيد بأن قناة “الجزيرة “القطرية أصدرت قراراً بإقالة المذيعة الأردنية “علا الفارس” وأبانت المعلومات المتداولة- والتي جاري التحقق من مصداقيتها – أن أسباب الإقالة ترجع إلى انعدام التأثير المباشر على الجمهور الذي استقطبت لأجله، وعدم مناسبتها لعدد من المهام التي كلفت بها داخل الشبكة، في المقابل لم ترد “الفارس” على تلك المعلومات سواء سلباَ أو ايجاباً

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