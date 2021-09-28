شكرا لبحثكم عن خبر شاهد مطالبات حوثية بإزالة نصب الجندي المصري المجهول في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب قيادي حوثي، بإزالة للجندي المصري المجهول، في العاصمة ، وتشييد نصب جديد للامام يحيى حميد الدين ونجله الامام أحمد، ورفع علم الدولة المتوكلية عليه.

وفي فيديو مصور طالب المدعو وائل شمس الدين بإزالة النصب التذكاري المصري في حي "عصر" غربي العاصمة اليمنية صنعاء، وهاجم خلاله الثورة اليمنية ووصفها بـ"الانقلاب".

ورفع الحوثي من جوار النصب التذكاري وإلى جواره ابنيه، علم الدولة المتوكلية وصورة الامام يحيى والامام أحمد، ووصفهم بالمناضلين.

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