شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن ما حدث في الساعات القليلة الماضية في جبهات مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الانقلابية، في وقت متأخر من مساء الإثنين، عن آخر المستجدات الميدانية والعسكرية للمعارك في محافظة (شرقي اليمن).

وقالت في بيان إن طيران لدعم الشرعية في اليمن شن الساعات الماضية 32 غارة على مواقع وتعزيزات عسكرية للمليشيات الحوثية في مناطق متفرقة من محافظة مأرب.

واستهدف طيران التحالف العربي بـ27 غارة جوية مواقع وتجمعات للمليشيات الانقلابية في مديريتي حريب والجوبة جنوبي مأرب.

كما استهدف بخمس غارات جوية تعزيزات عسكرية للمليشيات الحوثية في مديريتي مدغل وصرواح غربي محافظة مأرب.

مصادر عسكرية وميدانية، أكدت أن الغارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من مقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية بالإضافة إلى تدمير عددا من الآليات العسكرية للمليشيات.