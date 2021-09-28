شكرا لبحثكم عن خبر رئيس وزراء هادي يزور شبوة ويغادرها بسرعة .. الى اين ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك غادر مساء امس مدينة عتق بمحافظة عقب ساعات من وصوله اليها. وقالت المصادر ان عبدالملك غادر عتق باتجاه مدينة أخرى لم يتم تسميتها لاسباب امنية ورجح مراقبون ان تكون مدينة سيئون بمحافظة حضرموت. وكان وزير الشباب والرياضية نايف البكري تحدث بوقت سابق بان الحكومة ستباشر عملها من سيئون.

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