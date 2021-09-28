الحوثيون يعلنون لأول مرة موقفهم الرسمي من ثورة السادس والعشرين من سبتمبر..

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة التربية والتعليم في صنعاء ،يوم امس السبت، نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م بنسبة نجاح 79.19 بالمئة.

وقالت التربية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بلغ ١٩١ الفا و ٨٧٩ طالبا وطالبة حضر الاختبار ١٧٩ ألفا و ٢٩٨ طالبا وطالبة وغاب عنها ١٢ ألفا و ٥٨١ طالبا وطالبة ونجح ١٤١ ألفا و ٩٨٢ طالبا وطالبة فيما رسب في الاختبار ٣٧ ألفا و ٣١٦ طالب وطالبة .

ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم ابتداء من بعد غد الاثنين عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة sms عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم.

وبخصوص موعد الاختبارات التكميلية للطلاب الراسبين في ثلاث مواد بالقسم العلمي ومادتين فقط للقسم الأدبي ستبدأ السبت الموافق ٢٣ الشهر القادم.