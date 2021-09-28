شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: عربة عسكرية حوثية تشحن مجموعة من الإرهابيين .. وبعد لحظات كانت المفاجأة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” لحظة استهداف مقاتلات “التحالف العربي” لعربة عسكرية حوثية وهي في طريقها للجبهات لنقل الإرهابيين .

وأظهر الفيديو الذي رصدته المقاتلة التي استهدفت العربة من الجو، عملية شحن عدد من المقاتلين، من أجل تدعيم إحدى جبهات القتال.

وأبان المقطع، أن مقاتلة التحالف راقبت الوضع حتى سلكت العربة العسكرية الحوثية الطريق، ثم أطلقت صاروخًا دمرها وقتل جميع من بداخلها.