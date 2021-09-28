عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: تصريحات الإيرانيين تؤكد إدارتهم للانقلاب في اليمن

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، إن تصريحات العسكريين في إيران حول اليمن تمثل اعترافا بإدارة طهران للانقلاب الحوثي.



جاء ذلك في تعليق للوزير على تصريحات قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري اللواء غلام علي رشيد، حول تشكيل الحرس الثوري الإيراني 6 جيوش خارج إيران.

وقال غلام علي رشيد إن القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني أبلغ القادة العسكريين في بلاده قبل اغتياله بـ3 أشهر، إنه أنشأ 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية للدفاع عن ايران بينها مليشيات الحوثي، وذلك بمساعدة الجيش الإيراني والحرس الثوري.

وأضاف الإرياني أن التصريحات الصادرة عن عدد من القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية، مؤخراً اعترافات تؤكد من جديد دور النظام الإيراني في إنشاء مليشيات الحوثي الارهابية وإدارة انقلابها على الدولة، واستخدامها كذراع لتنفيذ مخططها التوسعي وسياساتها التخريبية في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

وأكد الارياني في تغريدات نشرها على حسابه بموقع تويتر أن هذه التصريحات الخطيرة تكشف حقيقة ما يحدث في اليمن منذ عام 2014، وطبيعة الدور الذي تقوم به مليشيات الحوثي من تنفيذ للأجندة الإيرانية واستمرارها في التصعيد السياسي والعسكري وتقويض الحلول السلمية للأزمة بأوامر إيرانية.

‏وطالب وزير الإعلام والثقافة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بتحمل مسئولياتهم القانونية وفق ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة، ووقف التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ومحاولاتها استخدام الملف كورقة للضغط والابتزاز وتحقيق مكاسب سياسية.