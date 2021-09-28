عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد 6 أشهر من مغادرته البلاد.. معين عبدالملك يصل إلى شبوة

الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

الخليج 365

وصل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساء الاثنين، برفقة عدد من الوزراء، إلى مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، جنوب البلاد، قادمين من العاصمة السعودية الرياض.



وقال المكتب الإعلامي التابع لرئاسة الوزراء، إن رئيس الحكومة وعدد من وزرائها وصلوا إلى عتق، وكان في استقبالهم محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن الزيارة تأتي بهدف تفقد أحوال المواطنين والوضع القتالي بعدد من الجبهات.

وتأتي زيارة معين عبدالملك لشبوة، في وقت تشهد فيه المديريات الغربية والشمالية المحافظة معارك ضارية بين الجيش اليمني ومليشيات الحوثي، كما تشهد المحافظة احتجاجات شبه يومية ضد تردي الخدمات.

وكان رئيس الحكومة وعدد من الوزراء قد غادروا العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أواخر آذار/مارس الماضي، بعد أيام من اقتحام محتجين يمنيين مقر الحكومة في مدينة عدن، تنديدا بالحالة غير المسبوقة لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وانقطاع المرتبات، في ظل عدم وجود أي تدخلات لتلافي حالة التدهور من قبل الحكومة اليمنية المشكلة حينها وفقًا لـ"اتفاق الرياض".