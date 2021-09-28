شكرا لبحثكم عن خبر الناطق العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي يتحدث عن المعارك الطاحنة في ابين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر الجنوبي، قبل قليل، بيانا عاجلا بشأن معارك عنيفة في محافظة (جنوبي اليمن).
وقال محمد النقيب، المتحدث العسكري باسم المجلس الانتقالي، إن جبهة ثرة الواقعة بين محافظتي وأبين، تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وبين الانقلابية.
وأضاف في بيان مقتضب على تويتر، أن القوات الحكومية افشلت محاولة تسلل وتحرق موقع لمليشيات الحوثي في جبهة ثرة، مؤكدا أن الجبهة ما زالت تشهد اشتاكات متقطعة حتى اللحظة.
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