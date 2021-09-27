أمن أبين يعلن القبض على قائد خلية تابعة لمليشيات الحوثي في "الوضيع"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن أمن محافظة أبين، اليوم الاثنين، القبض على قائد خلية حوثية في مديرية الوضيع، جنوبي اليمن، مع الإشارة إلى استمرار البحث عن بقية أفراد الخلية.



وقال شرطة أبين في بيان، أطلع عليه "يمن شباب نت"، إن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على قائد خلية تابعة للحوثيين يُدعى (ف ـ م ـ ح ـ ع) في منطقة السواد بمديرية الوضيع.



ولفت البيان إلى أن القيادي المقبوض عليه، سبق وأن عمل قائداً لأحد حواجز التفتيش التابعة للحوثيين في محافظة البيضاء (وسط البلاد) لأكثر من سنتين، وعين مؤخرًا مديراً عاماً لمديرية "الوضيع" من قبل المليشيا.



وأضاف أن القيادي عمل على تحشيد وتجنيد خلايا تعمل لصالح الحوثي في محافظة أبين قبل أن يتم القبض عليه وإيداعه السجن.



وأشار إلى أن البحث لازال مستمر للقبض على من تبقى من تلك العناصر، مع تكثيف التواجد في المناطق الوسطة لتعقب تلك الخلايا.



وأوضح أمن أبين أن قوة أمنية أخرى بقيادة مدير أمن المحافظة، تتواجد على خط التماس مع تلك المليشيات.

