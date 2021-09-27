تعز.. احتجاجات شعبية واسعة وإضراب للتجار تنديداً بانهيار العملة (صور)

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم الاثنين، احتجاجات واسعة، تنديداً بتردي الوضع الخدمي وتدهور العملة المحلية في ظل استمرار عجز الحكومة عن وضع الحلول اللازمة.



وقال مراسل "يمن شباب نت"، إن عشرات المحتجين، أشعلوا النار في إطارات السيارات وأغلقوا معظم شوارع المدينة ومنعوا مرور حركة سير المركبات.



وندد المحتجون بزيادة أسعار السلع، مطالبين الحكومة بوضع حدٍ لتدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.



كما أعلن التجار إضرابهم عن العمل احتجاجًا على التدهور الاقتصادي.



ومنذ أسابيع تشهد مدن يمنية عدة احتجاجات شعبية ضد غلاء المعيشة جراء انهيار العملة التي وصلت في آخر قيمة لها إلى مستوى تاريخي بعدما تجاوز الدولار الواحد أكثر من 1200 ريالاً.



