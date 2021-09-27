جامعة إقليم سبأ تقيم يوماً مفتوحاً بمناسبة العيد الوطني الـ 59 لثورة سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

نظمت جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب، اليوم، يوماً مفتوحاً احتفاء بالعيد الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، تضمن العديد من الانشطة الثقافية (الفنية والفلكلورية والادبية) والرياضية والعلمية التي تعكس ابداعات ومهارات الطلاب والموروث الثقافي والفلكلوري للاقاليم الستة التي يمثلونها.



وخلال التدشين، اطلع وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ورئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي، على محتويات واقسام اليوم المفتوح، التي تشمل معرض الموروث الشعبي للاقاليم، ومعارض علمية للفيزياء والكيمياء والاحياء وانتاجات الطلاب.

و تفقد وكيل المحافظة كلية الطب التي افتتحت العام الماضي، واطلع على ما تحتويه من قاعات دراسية ومعامل علمية تطبيقية، وسير عملية اختبار طلاب اول دفعة فيها والبالغ عددهم 117 طالباً وطالبة، للكورس الاول من الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الاول 2020-2021م.

واشاد الدكتور مفتاح، بتنظيم الجامعة هذه الفعالية الاحتفائية بالعيد الوطني الـ 59 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، بما يعزز من وعي الاجيال بعظمة هذه الثورة وانجازاتها ومكتسباتها، وتعزيز الوعي في الدفاع عن هذه الثورة ومكتسباتها ومواصلة النضال للقضاء على مخلفات الامامة التي تحاول الإطلالة من جديد بنسختها الحوثية وبدعم ايراني واعادة اليمن الى ما كانت عليه قبل الثورة من ظلام وظلم وجهل وتخلف ومرض.