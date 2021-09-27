وزير الزراعة والثروة السمكية يبحث مع مساعد منسق الشؤون الإنسانية التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، مع مساعد منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إديجو زوريل، سبل التعاون المشترك.



وتطرق اللقاء، الى آلية إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة ومصفوفة البرامج والمشاريع الزراعية والسمكية في إطار الانتقال التدريجي للتدخلات المقدمة من المساعدات الإنسانية الطارئة المتعلقة على زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي بما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الانتعاش الاقتصادي للبلد، لما من شأنه التخفيف من حدة المشكلات الاقتصادية التي تواجه بلادنا .

وأوضح الوزير السقطري، حاجة الوزارة لدعم المؤسسات والهيئات العامة وتطوير قدرات الكوادر ومراكز الأبحاث الزراعية والسمكية بما يكفل النهوض بالعمل وتحديد المخزون السمكي والسبل الكفيلة لإمكانيات تخفيض تكاليف السلع الأساسية من خلال خفض تكاليف التأمين على الواردات من السلع الأساسية المستوردة.

من جانبه أكد مساعد منسق الشؤون الإنسانية، استعداد المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقديم المزيد من الدعم والمساعدات الإنسانية والتنموية التي تتطلبها اليمن، والتأكيد على إيلاء الجانب التنموي الحيز الأكبر في التدخلات خلال المراحل القادمة.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي عبد الملك ناجي، ووكيل قطاع التخطيط السمكي محمد علان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله علوان،المستشارة كريس جونسون، ومدير مكتب منظمة الفاو في عدن الدكتور وليد صالح.