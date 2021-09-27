الشرجبي يبحث مع القائم بأعمال السفير الياباني إمكانية استئناف دعم قطاع المياه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع القائم بأعمال السفير الياباني لدى بلادنا كازوهيرو هيغاشي، إمكانية استئناف الدعم الياباني لقطاع المياه في اليمن الذي تعرض لأضرار بالغة بسبب الحرب التي شنّتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على الدولة ومؤسساتها وما نتج عنها من آثار مدمرة على البنية التحتية لقطاع المياه.



وأكد الوزير الشرجبي، على أهمية تفعيل التعاون في المشاريع والخطط التنموية في مجال المياه وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي اثر الاضرار التي لحقت بها في مختلف المحافظات في ظل الحاجة الملحة للإسناد من شركاء التنمية في اليمن لتحقيق الاستقرار والتعافي.

وثمن وزير المياه، دعم الاصدقاء اليابانيين لليمن، والذي يأتي مجسدا للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.. مشيرا الى جهود الوزارة للتغلب على التحديات القائمة لمواجهة الطلب المتنامي على إمدادات المياه والحد من استنزاف الموارد المائية المحدودة، بالإضافة إلى ما تواجهه البلاد جراء الحرب.. لافتا الى النجاحات المحققة في تدخلات وكالة اليابان للتعاون الدولي (JICA) في مجال الإمداد بمياه الريف في اليمن منذ العام 1977 والتدريب والتأهيل لكوادر الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف..معربا عن تطلعه إلى تعزيز مختلف أوجه الشراكة الثنائية والاستفادة من الخبرات اليابانية في إدارة المياه والبيئة والتخلص من النفايات ومحطات الصرف الصحي والمعالجة المياة العادمة .

من جانبه أكد القائم بأعمال السفير الياباني، استمرار دعم حكومة بلاده للمشاريع التنموية في اليمن.. لافتا إلى أهمية استئناف برامج التدريب لتعزيز قدرات كوادر الوزارة من أجل توفير مياه الشرب والتخفيف من معاناة اليمنيين.