محور مران ينظم عرضاً عسكرياً احتفاء بالعيد الوطني الـ59 لثورة 26 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم محور مران بمحافظة صعدة، اليوم، حفلاً خطابياً وعرضاً عسكرياً بمناسبة العيد الوطني الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.



واكد قائد محور مران اللواء عبدالكريم السدعي، ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كانوا الرقم الأصعب في الحفاظ على الثورة والنظام الجمهوري.. مشيداً بكل الشرفاء من أبناء الوطن الذين شاركوا اخوانهم ابطال الجيش في التصدي لفلول الكهنوت الإمامي الذي ظل يحارب اليمنيين بأعمال تخريبية في محاولة بائسة منه لاعادة اليمن الى عصر الحكم السلالي الكهنوتي البغيض.

كما اكد السدعي، على اهمية استكمال عملية تحرير كامل التراب اليمني من المليشيات الحوثية.

من جانبه أشار قائد محور رازح، العميد حمود الخرام إلى ان لثورة سبتمبر قيمة رمزية كبرى لدى اليمنيين.

وفي الحفل القيت عدد من الكلمات أكدت في مجملها على مواصلة السير على نهج ثورة 26 سبتمبر لاقتلاع فلول الإمامة والتخلف والكهنوت.