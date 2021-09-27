الحكومة تدين استمرار مليشيا الحوثي باستهداف منازل المواطنين والاعيان المدنية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الإجرامية باستهداف منازل المواطنين والاعيان المدنية والسكنية بمحافظة مأرب والتي كان اخرها استهداف منزل محافظ المحافظة بصاروخين باليستيين في محاولة لقتل القاطنين فيه من نساء وأطفال، في تعدي سافر ومتكرر للقيم الاخلاقية والانسانية وتجاوز خطير للمبادئ اليمنية الاصيلة.



واشارت وزاة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الى ان حياة المدنيين والسكان في مأرب عرضة للخطر بشكل دائم بسبب ممارسات مليشيا الحوثي لأعمال القتل بأشد الوسائل فتكاً وتدميرا.

واكدت الوزارة، أن حماية المدنيين في الحروب مسؤولية إنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره..منوهة بأن استهداف المليشيات الحوثية لميناء المخا التجاري وتدمير مرافقه ومنشآته لتشديد الحصار على مدينة تعز، والمذبحة الجماعية العلنية التي نفذتها بإعدامها تسعة مواطنيين ابرياء في الـ 18 من سبتمبر الجاري، ومحاصرتها لمنطقة العبدية بمأرب ومنع وصول الغذاء والدواء وحليب الاطفال الى السكان والنازحين في تلك المنطقة، تعد جرائم جسيمة ضد الانسانية تستلزم موقفاً اخلاقياً يدين هذه الافعال ويضع حداً لهذه الانتهاكات.

ودعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مجلس الأمن الى الاضطلاع بمسؤولياته ووضع حداً لانتهاكات مليشيا الحوثي وجرائمه ضد الانسانية..داعية في ذات الصدد الى ادانة دولية واسعة ضد ممارسات مليشيا الحوثي الاجرامية والتي زادت وتيرتها بشكل ملحوظ و لافت.