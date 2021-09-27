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الكثيري يدشن الاختبارات النهائيه لمعهد العلوم الصحية بسيئون

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اليمن العربي - سيئون 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

دشّن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري الإختبارات النهائية لمعهد العلوم الصحية بسيؤن  للعام الدراسي 2020 - 2021.

 

و ثمن الوكيل الكثيري الاعداد و التهيئة المسبقة لعملية الاختبارات من قبل إدارة المعهد في فروعه بمديريات سيئون و تريم و دوعن في 11 مساق و تخصص بإجمالي 443 طالب و طالبه ، مشدداً على جميع الطلاب والطالبات بذل كل الجهود لتحقيق نتائج مشرفة لهم و لأسرهم.

 

وأشار الوكيل الكثيري إلى أن المعهد الصحي يمثل أهمية كبيرة لمديريات الوادي لما من شأنه رفد المرافق و القطاع الصحي بالكادر الفني ، موكداً أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء عملت على دعم المعهد بكافة المتطلبات الاساسية لتطوير العملية الدراسية.

 

بدوره أوضح الدكتور محمد عوض لرضي مدير معهد العلوم الصحية إلى أن إدارة المعهد عملت على تهيئة كافة الظروف و الأجواء للطلاب و الطالبات لخوض الاختبارات النهائية ، مثمناً الدعم و الإهتمام المباشر لوكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري للمعهد و دعم خططه المستقبلية في افتتاح مسافات و تخصصات جديدة تعمل على رفد القطاع الصحي بكادر فني مؤهل

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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