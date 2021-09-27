الكثيري يدشن الاختبارات النهائيه لمعهد العلوم الصحية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

دشّن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري الإختبارات النهائية لمعهد العلوم الصحية بسيؤن للعام الدراسي 2020 - 2021.



و ثمن الوكيل الكثيري الاعداد و التهيئة المسبقة لعملية الاختبارات من قبل إدارة المعهد في فروعه بمديريات سيئون و تريم و دوعن في 11 مساق و تخصص بإجمالي 443 طالب و طالبه ، مشدداً على جميع الطلاب والطالبات بذل كل الجهود لتحقيق نتائج مشرفة لهم و لأسرهم.

وأشار الوكيل الكثيري إلى أن المعهد الصحي يمثل أهمية كبيرة لمديريات الوادي لما من شأنه رفد المرافق و القطاع الصحي بالكادر الفني ، موكداً أن السلطة المحلية بالوادي و الصحراء عملت على دعم المعهد بكافة المتطلبات الاساسية لتطوير العملية الدراسية.

بدوره أوضح الدكتور محمد عوض لرضي مدير معهد العلوم الصحية إلى أن إدارة المعهد عملت على تهيئة كافة الظروف و الأجواء للطلاب و الطالبات لخوض الاختبارات النهائية ، مثمناً الدعم و الإهتمام المباشر لوكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري للمعهد و دعم خططه المستقبلية في افتتاح مسافات و تخصصات جديدة تعمل على رفد القطاع الصحي بكادر فني مؤهل