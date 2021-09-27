السلطة المحلية بوادي حضرموت تبحث أوجه الشراكة والتعاون مع بيورهاند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

بحث لقاء اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري أوجه التعاون والشراكة مع منظمة بيورهاند في عدد من القطاعات التنموية وسبل تحقيق التكامل والتنسيق .



وفي اللقاء الذي ضم مدير عام مكتب التخطيط بوادي حضرموت والصحراء ونائب مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء ، استعرض الأمين العام لمنظمة بيورهاند محمد الحجاجي تدخلات المنظمة التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في عدد من القطاعات التنموية والخدمية باليمن ، مشيرا الى ان اللقاء يأتي للاطلاع على الاحتياجات الضرورية لوادي حضرموت لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة في ظل الظرف المعيشي الصعب للمواطنين .

وثمن الوكيل الكثيري تدخلات منظمة بيورهاند ودورها في رفع قدرات الكوادر المحلية الى جانب رفد عدد من القطاعات بالأجهزة والمعدات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن .

واكد الوكيل الكثيري على التركيز على ديمومة المشاريع والبرامج من خلال التأهيل واكتساب مهارات تساعد المستفيد على ايجاد فرص عمل تحقق له العيش الكريم له ولأسرته .

ونوه الوكيل الكثيري الى أن وادي حضرموت يعتبر بيئة زراعية خصبة يحتاج الى مشاريع تخفف على العاملين فيها الكلفة الإنتاجية والتي ستنعكس على توفير محاصيل غذائية تغطي السوق المحلية وبأسعار مناسبة للمجتمع المحلي .

حضر اللقاء سكرتير الأمين العام لمنظمة بيورهاند خالد علي الربيعي والمدير التنفيذي لمؤسسة أفاق للتنمية ايمن بن عبيدالله