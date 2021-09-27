اللجنة التحضيرية لتفعيل إقليم حضرموت تدعو السلطات المحلية إلى تشكيل جبهة دفاع مشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365 - سيئون

دعت اللجنة التحضيرية للهيئة العليا لتفعيل إقليم حضرموت خلال اجتماعٍ لها اليوم ، السلطات المحلية بمحافظات الإقليم الأربع ( حضرموت _ شبوه _ المهرة _ سقطرى ) إلى تشكيل جبهة دفاع مشترك لمواجهة الخطر المحدق بمحافظات الإقليم ، وكذا إيجاد آليات عمل مشتركة تعزز وتقوي الروابط المتأصلة منذ القدم بين محافظات الإقليم.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برعاية مرجعية قبائل حضرموت الوادي والصحراء بمقر المرجعية بمدينة سيئون وترأسه رئيس اللجنة التحضيرية للهيئة العليا لتفعيل إقليم حضرموت الأستاذ/عبدالهادي عبداللاه التميمي ، حيث شدد في مستهل الاجتماع على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتنظيم عمل اللجنة من خلال رؤية عمل واضحة وشفافة تضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار.

من جانبهم عبر أعضاء اللجنة التحضيرية عقب نقاشات مستفيضة خلال الإجتماع بأهمية فتح قنوات تواصل مع مختلف المكونات والشخصيات الفاعلة والمؤثرة بمحافظات الإقليم الأربع ، مفوضين في ذات السياق رئيس اللجنة التحضيرية بالقيام بهذه المهمة.

هذا وكان المجتمعون قد أقروا عددا من التكليفات التي تصب في مصلحة سير وتنظيم عمل اللجنة ، كما أقروا عددا من المهام والتوصيات التي يتطلب عرضها وانجازها خلال الاجتماع القادم للجنة ، تبلورت معظمها في تقديم تصور بالهيكل التنظيمي للجنة ، وكذا صياغة اللوائح التظيمية الداخلية التي تنظم عمل اللجنة وتحديد مهام أعضائها ، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل فصلية للجنة لأشهر ( أكتوبر _ نوفمبر _ ديسمبر ) ، وكذا رفع تصور متكامل لحلقة نقاش ، على أن يتم استعراض وإقرار جميع ذلك خلال الاجتماع القادم للجنة