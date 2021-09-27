شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محتجون يغلقون شوارع رئيسية وسط مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365 - تعز

أغلق عشرات المحتجون شوارع رئيسيه في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، اليوم الإثنين، احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي.



وأضرم المحتجون النار في إطارات تالفة ومنعوا مرور المركبات، في معظم شوارع المدينة، أبرزها شارعي التحرير وجمال عبدالناصر.

وتزامن مع ذلك إضراب شامل للتجار احتجاجًا على تراجع العملة المحلية.

وارتفعت مؤخرًا أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني جراء التدهور غير المسبوق في تاريخ الريال اليمني