مسيرة جماهيرية حاشدة وعصيان شامل في مدينة القطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365 - القطن

افادت مصادر بمدينة القطن بوادي حضرموت ان المدينة شهدت صباح اليوم الاثنين مسيرة جماهيرية وطلابية حاشدة شارك فيها عددا من فئات الشعب تنديدا بالارتفاع الجائر للاسعار وانهيار سعر العملة المحلية.



وحسب المصدر فان المسيرة جابت عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة مرددين هتافات منددة بالوضع المعيشي الصعب ورافعين لافتات تعبر عن ذلك.

في ذات الاطار قال المصدر ان المدينة تشهد عصيانا مدنيا شاملا شلت فيه الحركة المعتادة واغلقت المحال التجارية.

وجاء العصيان المدني استجابة للدعوات التي اطلقها شباب الغضب بالمديرية تعبيرا عن الوضع المعيشي الصعب والغلاء الفاحش الذي اثقل كاهل المواطن البسيط