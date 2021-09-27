تدشين دورة تدريبية تحت عنوان "إعداد الخطة التشغيلية السنوية "

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

الخليج 365 - شبام

أقام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية شبام حضرموت دورة تدريبيه بعنوان (إعداد الخطة التشغيلية السنوية)، بمشاركة عدد (40) متدرباً ومتدربة من رؤساء ومدراء أقسام التدريب والتأهيل بمنظمات المجتمع المدني بمديرية شبام.



ويتلقى المشاركون فيها وعلى مدى يوم على يد المدرب زهير بن عباده على العديد من المعارف والمعلومات والمهارات والتعرف على كيفية إعداد الخطط السنوية عبر نموذج SWAT وتحويل مناطق القوة والضعف والفرص والمخاطر إلى أهداف.

وفي مستهل افتتاح الدورة ألقى مدير مكتب الشؤون الاحتماعية والعمل بمديرية شبام الأستاذ / عبدالله جمعان ودعان كلمه ترحيبية نقل فيها تحيات مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء د. عبدالله باجهام مشيراً إلى أهمية هذه الدورة لكونها شملت عدد من كوادر المنظمات والتي تسهم في تفعيل وتنشيط العمل داخل المنظمات للنهوض وتطوير الأداء فيها لخدمة المجتمع.

ولفت إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن الخطة السنوية التي وضعها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمديرية لهذا العام 2021م لتحسين وتطوير أداء العاملين في المنظمات وتطوير قدراتهم وامكانياتهم العمليه .. مثمناً اهتمام مكتب الشؤون الاجتماعية بمنظمات المجتمع المدني مشيداً بجهود ومساندة السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء ومديرية شبام ومكتب الشوؤن الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء في تذليل الصعوبات.

ودعا جميع المتدربين والمتدربات إلى الاستفادة من الدورة التدريبية وتطبيق ماتلقوه على الواقع العملي في منظمات المجتمع المدني العاملين فيها متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم المستقبلية