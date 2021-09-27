مقتل عشرات الحوثيين في المعارك حول مأرب في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

قتل 67 مقاتلاً من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، حسب مصادر عسكرية الإثنين.



وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية: "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، قتل 58 متمرداً حوثياً و 9 من القوات الحكومية في مواجهات وغارات جوية في محافظتي مأرب وشبوة".

ونادراً ما يعلن المتمردون الخسائر في صفوفهم.

وحسب مصادر عسكرية حكومية، استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مركبات وتجمعات وتعزيزات المتمردين الحوثيين في مأرب وشبوة بأكثر من 20 غارة جوية في الساعات الـ24 الماضية.

وصعّدت الميليشيات الحوثية فبراير(شباط) عملياتها العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك مئات القتلى من الجانبين.

ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تعزز الموقف التفاوضي للميليشيات الحوثيين في محادثات السلام.