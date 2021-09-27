اعتقال قائد خلية حوثية في أبين اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

قال مصدر أمني في إدارة أمن أبين إن قوات الأمن قبضت، اليوم الإثنين، على قيادي موال لميليشيا الحوثي في مديرية الوضيع جنوب شرق المحافظة، وتواصل البحث عن 4 آخرين من الموالين للميليشيا في المديرية.



وقال المصدر إن قوات مشتركة من إدارة أمن أبين وشرطة الوضيع داهمت منزلاً كان فيه قيادي متهم بالتعاون مع مليشيا الحوثي في المديرية، حسب نقل موقع "المصدر أون لاين" اليمني.

وحسب المصدر فإن المعتقل كان يلقي محاضرات سرية للشباب في منطقته تضمنت الدعوة إلى دعم الحوثيين.

في السياق قال مصدر محلي إن "القيادي الحوثي روج طول الفترة الماضية لبعض الكتب الحوثية في المديرية التي تعد مسقط رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي".

وأضاف المصدر إن "الأخير برز بشكل لافت وبدأ يجاهر بدعمه للحوثيين في منطقة السواد" التابعة لمديرية "الوضيع" منذ سنتين.

وفي وقت سابق قال المركز الإعلامي لإدارة أمن أبين، القيادي الحوثي عمل سابقاً قائداً لأحد حواجز التفتيش للجماعة في محافظة البيضاء وسط البلاد أكثر من عامين، وعين أخيراً مديراً عاماً لمديرية الوضيع من قبل الميليشيا الحوثية.