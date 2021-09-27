نائب الرئيس يطلع على أوضاع النازحين وانتهاكات الميليشيات بحق أبناء العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استمع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، خلال لقائه اليوم أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل على أوضاع النازحين والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بحق أبناء الشعب في العاصمة صنعاء.



واطلع نائب الرئيس على تقرير حقوقي أعده مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة ويتضمن رصد لانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان بمختلف مديريات أمانة العاصمة والتي بلغت (95) ألفاً و(83) انتهاكاً ما بين قتل واختطاف ونهب للممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية خلال عشرة أشهر من العام الجاري.

وأشار نائب رئيس الجمهورية، إلى ما قدمته الشرعية في سبيل إحلال السلام مقابل تعنت وتصعيد وهجمات مستمرة تشنها الميليشيات الحوثية على عدد من المدن اليمنية، وانتهاكات وجرائم متواصلة بحق أبناء شعبنا اليمني.

من جانبه رفع أمين العاصمة، التهاني إلى القيادة السياسية وتهاني أبناء العاصمة بمناسبة حلول أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، مشيراً إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بأمانة العاصمة والجهود المبذولة في حشد الجهود لمساندة الجيش والمقاومة في المعركة الوطنية لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب.